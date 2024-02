Lords of War: new entry nel cast del film con Nicolas Cage

News

23/02/2024 |

Philippe Rousselet e Fabrice Gianfermi produrranno il film tramite la loro Vendôme Pictures insieme a Cage per conto della Saturn Films.

Il cast di, sequel di Lord of War, film uscito nel 2005, si è arricchito con la presenza di. L'attrice, dunque, reciterà accanto a. Il film riunirà la Vendome Pictures, che ha prodotto in passato CODA – I Segni del Cuore, con il registaNiccol dirigerà e si occuperà di scrivere la sceneggiatura del secondo capitolo, con Nicolas Cage chiamato a riprendere il ruolo del trafficante d’armi Yuri Orlov. Per Skarsgard, new entry, ci sarà il ruolo del figlio del protagonista.riprende la storia di Yuri Orlov (Cage), il trafficante d'armi più famoso del mondo, che scopre di avere un figlio, Anton (Skarsgård). Il ragazzo non sta cercando di correggere gli errori di suo padre, ma sta provando a superarli non solo vendendo armi ma anche riunendo un esercito di mercenari per combattere i conflitti americani in Medio Oriente. Questa è la storia dell'aspra rivalità tra Yuri e Anton, anche in contrasto per la stessa donna. Chi prevarrà quando padre e figlio andranno in guerra?Il ruolo della Harrier - come scrive Deadline - non è stato rivelato.