Box Office Italia: Bob Marley - One Love si prende il primo posto

26/02/2024 |

Cambia ancora la vetta della classifica box office di Past Lives. Il film, arrivato la scorsa settimana nei cinema, ha lasciato il posto a Bob Marley - One Love di Reinaldo Marcus Green che ha incassato 1.207.885 euro. Un ottimo impatto da parte della pellicola, seguito dall'altra new entry, La Zona d'Interesse di Jonathan Glazer, che ha portato via 773.743 euro, e dall'opera di Celine Song (703.704 euro). Ha esordito, invece, al quarto posto Emma e il Giaguaro Nero di Gilles de Maistro il cui incasso è stato pari a 570.157 euro mentre un gradino più in basso troviamo il film animato Demon Slayer - Verso l'allenamento dei pilastri che ha incassato 482.641 euro. Chiudiamo, infine, con il sesto posto dove si colloca Povere Creature! di Yorgos Lanthimos, con un incasso pari a 446.006 euro che hanno permesso alla pellicola di superare gli 8 milioni di euro complessivi.