Christopher Landon dirigerà il thriller dal titolo Drop

News





26/02/2024 |

La Blumhouse Pictures e la Platinum Dunes, dopo il franchise di The Purge (La Notte del Giudizio), lavoreranno nuovamente insieme e questa volta lo faranno per il thriller Drop che vedrà protagonista Meghann Fahy e dietro alla macchina da presa Christopher Landon. A riportare la notizia è il portale Deadline.



La sceneggiatura di questa pellicola, la cui trama non è stata rivelata dalla produzione, è stata scritta da Jillian Jacobs e Chris Roach con Michael Bay, Jason Blum e Brad Fuller che invece si occuperanno della produzione. Sam Lerner sarà invece il produttore esecutivo.



Anche per Landon e la Blumhouse si tratta di una reunion dopo la commedia horror Freaky, uscita nel 2020, con protagonisti Vince Vaughn e Kathryn Newton. Nel corso degli ultimi anni Landon ha lavorato spesso e volentieri ad opere horror come Il Segnato e i due capitoli di Auguri per la tua Morte.