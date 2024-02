Destin Daniel Cretton dirigerà il live-action movie Naruto

News





26/02/2024 |

Destin Daniel Cretton, il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura e dirigere l’adattamento cinematografico del manga Naruto, un live-action movie che sarà sviluppato dalla Lionsgate. Del progetto al momento non si conosce nulla, dunque non è chiaro quale spaccato della storia del manga verrà utilizzato.



Il manga segue il viaggio di Naruto Uzumaki, un giovane ninja che sogna di diventare il leader del suo villaggio. Il titolo è stato un grande successo ed ha portato negli anni allo sviluppo di una serie anime, di film anime, del sequel Boruto e diversi videogames.



Naruto sarà prodotto da Avi ed Ari Arad ed Emmy Yu per la Arad Productions insieme a Jeremy Latcham, Cretton e Jeyun Munford per la Hisako.



Per Destin Daniel Cretton si tratta di un nuovo impegno presente sulla sua agenda, dopo il già annunciato sequel di Shang-Chi.