Scarlett Johansson pronta per il debutto da regista: dirigerà Eleanor the Great

26/02/2024 |

Scarlett Johansson è pronta per il debutto dietro alla macchina da presa: la star dirigerà, come sua opera prima, Eleanor the Great, pellicola il cui cast è in via di definizione. È stato annunciato, infatti, che nell’opera reciteranno June Squibb, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht ed Erin Kellyman – a riportare la notizia è stato Variety.



La pellicola, precedentemente intitolata Eleanor, Invisible, segue Eleanor Morgenstein (Squibb), una donna di 90 anni che cerca di ricostruire la sua vita dopo la morte della sua migliore amica. Di conseguenza, lei stessa tornerà a New York dopo aver vissuto in Florida per decenni. Altri dettagli sulla storia non sono stati svelati. Tory Kamen ha scritto la sceneggiatura.



La Johansson si occuperà anche della produzione con Jonathan Lia e Keenan Flynn per conto della These Pictures, Kara Durrett e Jessamine Burgum della Pinky Promise e Celine Rattray e Trudie Styler della Maven Screen Media.