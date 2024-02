Estranei dal 29 febbraio al cinema: in rete una scena in italiano

News





26/02/2024 |

Nella settimana che porta all'uscita nelle sale di Estranei, la Searchlight Pictures Italia ha pubblicato una scena in italiano di questo drama movie diretto da Andrew Haigh. Il regista, per il suo film dal forte carattere, presentato ad Alice nella Città, ha lavorato con un cast principale che comprende Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell e Claire Foy.



La sceneggiatura di Estranei (All Of Us Strangers) è stata curata dallo stesso Haigh e Taichi Yamada. L'arrivo nelle sale è previsto per il 29 febbraio 2024.



Sotto alla sinossi trovate la scena!



Sinossi:

Uno sceneggiatore che, dopo aver incontrato un suo vicino, viene portato nella casa della sua infanzia dove scopre che i genitori, creduti morti da tempo, sono ancora vivi.