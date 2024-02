Horizon : An American Saga: il primo trailer ufficiale è in rete

News





27/02/2024 |

A distanza di quattro mesi dal teaser trailer, la Warner Bros. Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale di Horizon : An American Saga, la pellicola diretta ed interpretata da Kevin Costner.



Horizon : An American Saga andrà a raccontare l’espansione e l’insediamento del West americano, in un contesto che si svilupperà nel periodo pre e post Guerra Civile. Un viaggio – così come viene definita la descrizione del film – vissuto attraverso gli occhi dei protagonisti che mostrerà tutti i lati possibili: dagli elementi naturali, le popolazioni del luogo e la spietatezza di coloro che hanno provato a cambiare il tutto. Costner ha curato la sceneggiatura con Jon Baird.



Il cast, oltre a Costner, vede al suo interno Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Owen Crow Shoe, Tatanka Means, Ella Hunt, Tim Guinee, Danny Huston, Colin Cunningham, Scott Haze, Tom Payne, Abbey Lee, Michael Rooker, Will Patton, Georgia MacPhail, Douglas Smith, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jamie Campbell Bower, Alejandro Edda, Wasé Winyan Chief, Michael Anganaro, Angus Macfadyen, Jon Beavers, Alex Nibley, Kathleen Quinlan, Etienne Kellici, Amos Jason Charging Cloud, Bodhi Okuma Linton, Gregory Cruz, James Russo, Jeff Fahey, David O’Hara, Chris Conner, Leroy M. Silva, Bernardo Velasco, Tom Everett, Glynn Turman, Giovanni Ribisi.



Qui sotto trovate la clip!