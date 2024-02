The Watchers - Loro Ti Guardano: ecco il teaser trailer del film di Ishana Night Shyamalan

News





28/02/2024 |

La Universal Pictures ha rilasciato il teaser trailer italiano di The Watchers - Loro Ti Guardano, film scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan, basato sul romanzo di A.M. Shine e prodotto da M. Night Shyamalan.



L'opera vede protagonisti Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan e Olwen Fouere. Il film è prodotto da M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan e Nimitt Mankad. Produttori esecutivi sono Jo Homewood e Stephen Dembitzer.



L'uscita nelle nostre sale avverrà a partire dal 24 giugno grazie alla Warner Bros. Pictures.



Sotto alla sinossi trovate il teaser trailer!



Sinossi:

Il film segue le vicende di Mina, artista di 28 anni, che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell’Irlanda occidentale. Quando Mina trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature.

Non puoi vederli, ma loro vedono tutto.