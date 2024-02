The Friend: Naomi Watts e Bill Murray saranno i protagonisti di questo drama-movie

News





28/02/2024 |

Dopo aver lavorato insieme in St. Vincent, film di Ted Melfi, Naomi Watts e Bill Murray torneranno a collaborare insieme per The Friend, l’adattamento cinematografico del romanzo bestseller del New York Times scritto da Sigrid Nunez. Della regia della pellicola, e della sua sceneggiatura, si occuperanno Scott McGehee e David Siegel. A riportare la notizia è stato il portale Deadline.



Vincitore del National Book Award for Fiction 2018, The Friend segue una scrittrice di New York all'indomani della morte inaspettata del suo amico di sempre e mentore. Successivamente, dovrà affrontare la complicata eredità letteraria di lui, tre eccentriche ex mogli e un enorme alano dal cuore spezzato di nome Apollo.



Il cast è completato da Sarah Pidgeon, Constance Wu, Ann Dowd e Noma Dumezweni. Il film è attualmente in produzione a New York ed è prodotto da Scott McGehee e David Siegel tramite la loro compagnia Big Creek Projects.