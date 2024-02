Aulii Cravalho tornerà nel sequel di Moana

News





28/02/2024 |

Diverse settimane fa la Disney aveva annunciato l’intenzione di realizzare il sequel di Moana. Dal momento dell’annuncio, però, sono iniziate a rimbalzare le voci circa un possibile ritorno nel film di Auli’i Cravalho, la protagonista della prima opera. Ora, ecco arrivare la notizia che si aspettava: Auli’i Cravalho, come riportato da Deadline, è entrata in trattative per recitare anche in questo capitolo.



L’attrice, se tutto andrà a buon fine, sarà nuovamente accanto a Dwayne Johnson, già confermato nel ruolo del semidio Maui.



Moana 2 sarà diretto da Dave Derrick Jr. con Abigail Barlow ed Emily Bear, Opetaia Foa’i e Mark Mancina che si occuperanno invece delle musiche.



Il film, salvo cambiamenti, uscirà il 27 novembre.