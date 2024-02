Una Pallottola Spuntata: il nuovo capitolo arriverà nel 2025!

News





29/02/2024 |

Una Pallottola Spuntata, la celebre commedia di fine anni ottanta con protagonista Leslie Nielsen, avrà un reboot e la Paramount ha fissato la data di uscita. Lo studio ha infatti annunciato che il film uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 28 luglio 2025.



L’opera in questione sarà diretta da Akiva Schaffer e vedrà nei panni del protagonista Liam Neeson. Seth MacFarlane, invece, sarà il produttore.



Quella di Una Pallottola Spuntata è una trilogia nata verso la fine degli anni ottanta con protagonista Leslie Nielsen nei panni del poliziotto combinaguai Frank Drebin. David Zucker diresse il primo film e successivamente Una pallottola spuntata 2½ – L’odore della paura mentre Una pallottola spuntata 33 e 1/3 – L’insulto finale fu diretto da Peter Segal.



La data di uscita de Una Pallottola Spuntata non è però l’unica novità rivelata dalla Paramount Pictures che ha anche fissato sul calendario il giorno del debutto del terzo capitolo di Paw Patrol, previsto per il 31 luglio.