Mila Kunis sarà la protagonista di The 47 Night Stand

29/02/2024 |

La Skydance ha chiuso un accordo con Mila Kunis che sarà la protagonista di The 47 Night Stand. La star produrrà la pellicola che avrà una sceneggiatura curata da Greg Malins. Il film non ha ancora un regista. A riportare la notizia è stato il portale Deadline.



Il progetto sta muovendo i primi passi e la trama non è stata rivelata. Le prime informazioni ci raccontano che sarà una pellicola romantica che si baserà sui grandi classici con un pizzico di modernità e freschezza nei contenuti.



David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger saranno i produttori per conto della Skydance, insieme a Kunis tramite la sua Orchard Farm Productions e Ruben Fleischer.

Lisa Sterbakov della Orchard Farm sarà la produttrice esecutiva mentre Carin Sage supervisionerà il progetto per conto della Skydance.



La Kunis ha recitato ultimamente in La Ragazza Più Fortunata del Mondo, pellicola di Mike Barker.