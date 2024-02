The Pickup: Eva Longoria reciterà nel film con protagonista Eddie Murphy

News





29/02/2024 |

Continua a crescere il cast di The Pickup, la pellicola di Amazon MGM che vedrà protagonista Eddie Murphy. Come riportato da Deadline, nell’opera ritroveremo anche Eva Longoria, Ismael Cruz Cordova, Jack Kesy e Marshawn Lynch. I dettagli su quelli che saranno i loro ruoli non sono stati svelati dalla produzione.

Il gruppo di star raggiunge così Keke Palmer e Pete Davidson.



La regia di The Pickup è stata affidata a Tim Story che si occuperà anche della produzione con la sua The Story Production. Tra i produttori troviamo anche John Davis e John Fox tramite la Davis Entertainment e Murphy e Charisse Hewitt-Webster tramite la Eddie Murphy Productions. I produttori esecutivi invece sono Vicky Mara Story della The Story Company, Jeremy Stein della Davis Entertainment e ancora Kevin Burrows, Ross Fanger e Matt Mider.



I dettagli della trama sono tenuti nascosti, ma il film, la cui sceneggiatura è stata curata da Matt Mider e Kevin Burrows, viene descritto come una commedia con il tema delle rapine al centro di tutto.