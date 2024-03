Superman: Legacy: iniziano le riprese e James Gunn annuncia il nuovo titolo

News

01/03/2024 |

Arrivano novità importanti legate al nuovo e tanto atteso film dedicato a Superman. Via social, infatti,ha annunciato l’inizio delle riprese (nella giornata di ieri) ed ha anche annunciato il titolo ufficiale della pellicola. Via, dunque,ed ecco il semplicissimo, ma allo stesso tempo efficace,Questo il post di Gunn via Instagram: “Felicissimo di annunciare l'inizio delle riprese di SUPERMAN oggi, 29 febbraio, nel giorno del compleanno di Superman, una casualità e non una pianificazione. Quando ho finito la prima stesura della sceneggiatura, ho chiamato il film Superman: Legacy. Quando ho completato la bozza finale, era chiaro che il titolo fosse SUPERMAN. Stiamo arrivando da te, luglio 2025!”.Il cast direcentemente si è arricchito con le presenze di, ultime star ad essere entrare far parte di un cast guidato da. Nella pellicola recitano anchenel ruolo di Lois Lane,nella parte di Lex Luthor, Nathan Fillion, Isabela Mercede, Edi Gathegi, Anthony Carrigan e María Gabriela de Faría nei ruoli di Guy Gardner, un’iterazione del supereroe Lanterna Verde, Hawkgirl, Mister Terrific, Metamorpho e The Engineer.è il regista di questa nuova versione cinematografica di Superman che vedrà Clark Kent cercare di convivere sulla Terra con l’eredità kryptoniana, rappresentando l’incarnazione della verità,della giustizia e dello stile americano. Altri dettagli sulla trama non sono stati ancora svelati.uscirà nelle sale a luglio 2025.