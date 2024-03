Box Office Italia: Dune - Parte 2 si prende subito la vetta della classifica

News





04/03/2024

Il fine settimana appena terminato ha visto l'arrivo nelle sale del secondo capitolo di Dune, ancora una volta diretto da Denis Villeneuve. E la pellicola non ha deluso le attese, conquistando subito il primo posto della classifica box office con un incasso pari a 3.026.372 euro. Si è confermato, invece, in seconda posizione La Zona d'Interesse di Jonathan Glazer, film che ha incassato 819.692 euro, mentre dal primo al terzo posto è scivolato Bob Marley - One Love di Reinaldo Marcus Green che ha incassato 678.544 euro. In quarta posizione è rimasto stabile Emma e il Giaguaro Nero di Gilles de Maistro il cui incasso è stato pari a 495-050 euro, scendendo invece di un gradino, in quinta posizione trova spazio Past Lives di Celine Song che ha incassato 403.150 euro. Chiudiamo, infine, con la sesta e ultima posizione dove si colloca Caracas di Marco D'Amore.