Box Office USA: esordio con il botto per Dune - Parte 2

News





04/03/2024 |

Doveva essere il week-end di Dune - Parte 2 e lo è stato. Nel week-end che lo ha visto debuttare nelle sale americane, il film di Denis Villeneuve non ha deluso le aspettative e ha conquistato il pubblico arrivando ad incassare 81.500.000 dollari. Un risultato eccezionale che è costato il primo posto della classifica a Bob Marley: One Love, biopic diretto da Reinaldo Marcus Green, ora in seconda posizione dopo aver portato via 7.430.000 dollari. Il podio, rispetto alla settimana scorsa, è completato con Ordinary Angels di Jon Gunn che ha incassato 3.850.000 dollari mentre un gradino più in basso si è confermato Madame Web di S.J. Clarkson (3.200.000 dollari). Nelle ultime due posizioni troviamo infine gli episodi 7-8 della serie The Chosen (3.154.905 dollari) e Il Volo di Benjamin Renner e Guylo Homsy (2.500.000 dollari).