The Bluff: Priyanka Chopra reciterà nel film

04/03/2024 |

Priyanka Chopra è entrata a far parte del cast di The Bluff, la pellicola che sarà sviluppata da AGBO Studios e Amazon MGM Studios e che sarà diretta da Frank E. Flowers che ha curato anche la sceneggiatura. L’attrice potrebbe recitare accanto a Karl Urban che, secondo quanto riportato da Deadline, sarebbe entrato in trattative per recitare nel film.



Ambientato nei Caraibi del XIX secolo, The Bluff segue le vicende di una ex pirata (Chopra) che deve proteggere la sua famiglia quando i misteriosi peccati del suo passato la raggiungeranno.



Le riprese della pellicola partiranno la prossima primavera in Australia e verrà rilasciato sulla piattaforma streaming Amazon Prime.



Priyanka Chopra ha recitato ultimamente in Matrix Resurrection e nella serie tv Citadel.