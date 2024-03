Karate Kid: arrivano novità sul cast!

News





04/03/2024 |

A distanza di più di dieci anni da Intrigo a Damasco, Joshua Jackson tornerà a lavorare per una pellicola cinematografica e lo farà per il nuovo Karate Kid in lavorazione presso la Sony Pictures. Ben Wang, che ha guidato il cast della serie Disney American Born Chinese, sarà il protagonista di questo nuovo adattamento che vedrà Jackie Chan e Ralph Macchio riprendere i loro ruoli iconici che abbiamo imparato a conoscere grazie al franchise originale.



I dettagli della trama al momento non sono stati rivelati, quello che sappiamo è che il nuovo capitolo porterà la storia sulla costa orientale e si concentrerà su un adolescente cinese (Wang) che troverà forza e la giusta direzione grazie alle arti marziali e ad un mentore duro ma saggio. Anche se quest’ultimi potrebbero essere due…



Non sappiamo ancora quale sarà il ruolo di Jackson, sappiamo però che sarà un ruolo importante all’interno del progetto. Il nuovo Karate Kid sarà prodotto da Karen Rosenfelt ed uscirà il 13 dicembre.