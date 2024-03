Superman: Wendell Pierce reciterà nel film!

News





04/03/2024 |

Il nuovo Superman ha trovato il suo Perry White! Come riportato da The Hollywood Reporter, Wendell Pierce è stato ingaggiato per recitare all’interno della pellicola e vestire dunque i panni dell’editore del Daily Planet, il giornale dove lavora Clark Kent.



E nel frattempo ci stiamo avvicinando sempre di più alla partenza delle riprese, con la città di Atlanta che darà spazio al primo ciak nella giornata di giovedì.



Nel nuovo Superman troveremo il protagonista David Corenswe, Rachel Brosnahan che sarà la reporter del Daily Planet Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo del villain Lex Luthor. Restando sempre in tema cast, nella pellicola recitano Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Edi Gathegi (Mister Terrific), Terence Rosemore (Otis), Anthony Carrigan (Metamorpho), Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Guy Gardner) e María Gabriela de Faría (The Engineer).



Superman, diretto da James Gunn, uscirà a luglio 2025.