Straight Lies: Mckenna Grace sarà la protagonista di questo thriller movie

05/03/2024

La candidata agli Emmy Mckenna Grace sarà la protagonista, e la produttrice esecutiva, di Straight Lies, thriller a tinte psicologiche che vedrà in regia Alex Kalymnios. Il film, come riportato da Deadline, sarà prodotto dalla Mandalay Pictures. Le riprese, da quanto spiegato, partiranno durante il corso dell’estate in North Carolina.



Il film è ambientato nel 1990 e all’interno del contesto legato alla guerra alla droga. Scritta da Ren Trella e ispirata a eventi realmente accaduti della sua vita da adolescente, la sceneggiatura è stata semifinalista nella prestigiosa Academy Nicholl Fellowship.



In Straight Lies, un'adolescente falsamente accusata di uso di droga viene trattenuta contro la sua volontà e deve sfuggire a un programma di riabilitazione dalla droga simile a un culto sostenuto dal governo degli Stati Uniti, mentre suo padre, agente segreto della CIA, è così perso nell'influenza politica da non rendersi conto del pericolo che corre sua figlia.



Mckenna Grace ha recitato negli ultimi anni in due capitoli del franchise Ghostbuster, uno dei quali, Ghostbuster - Minaccia Glaciale, farà il suo debutto il prossimo aprile nelle sale.