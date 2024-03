Mercy: Rebecca Ferguson reciterà accanto a Chris Pratt

News





05/03/2024 |

È stato annunciato che all'interno di Mercy reciterà anche Rebecca Ferguson. Il film, che sarà sviluppato per Amazon MGM Studios, sarà diretto da Timur Bekmambetov e vedrà come protagonista maschile Chris Pratt mentre la produzione è stata affidata al candidato all’Oscar Charles Roven. La produzione del film – come riportato da Deadline – dovrebbe partire nel corso della prossima primavera.



Scritto da Marco van Belle (Arthur & Merlin), Mercy è ambientato in un prossimo futuro in cui i crimini capitali sono aumentati. La pellicola segue un detective (Pratt) accusato di un crimine violento e costretto a dimostrare la sua innocenza.



La Ferguson ha ripreso il ruolo di Lady Jessica nel secondo capitolo di Dune, uscito da pochi giorni nelle sale e che già è stato in grado di sbancare i botteghini, piazzandosi al primo posto della classifica italiana e di quella americana.