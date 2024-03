The Contract: Kevin Spacey reciterà nel film prodotto da Massimiliano Caroletti

News





06/03/2024 |

Kevin Spacey è pronto per recitare all’interno di una pellicola di produzione italiana. Il Premio Oscar lavorerà nell'opera The Contract, progetto sviluppato dal produttore Massimiliano Caroletti e da sua moglie Eva Henger. A rivelare il tutto è Cinecittà News che svela anche come siano già terminate le riprese del film diretto da Massimo Paolucci. Nella pellicola recitano anche Eric Roberts e Vincent Spano.



The Contract è una produzione Tm Entertainment e Sandro Lazzerini ed è basato su un’idea di Caroletti. La sceneggiatura è stata scritta da Eva Henger.



La trama del film non è stata rivelata e per quanto riguarda Spacey le prime informazioni ci raccontano che lui interpreterà il diavolo. Cinecittà News sottolinea anche che ad ispirare l’opera è stato Angel Heart - Ascensore per l'inferno, film del 1987 diretto da Alan Parker e con protagonisti Mickey Rourke, Robert DeNiro e Lisa Bonet.