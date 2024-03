Arthur the King: Mark Wahlberg alle prese con la zipline nella nuova clip

News





07/03/2024 |

La Lionsgate ha rilasciato una scena in lingua originale di Arthur the King, pellicola diretta da Simon Cellan Jones e con protagonista Mark Wahlberg. Nel cast troviamo anche Nathalie Emmanuel, Simu Liu, Michael Landes, Rob Collins, Ali Suliman e Juliet Rylance.



La sceneggiatura è stata curata da Michael Brandt e Mikael Lindnord.



Arthur the King uscirà negli States dal prossimo 15 marzo.



Vi lasciamo alla scena.



Sinossi:

Nel giro di dieci giorni e 435 miglia percorse, si crea un legame indissolubile tra il pilota professionista Michael Light (Mark Wahlberg) e un cane di strada di nome Arthur. Basato su un'incredibile storia vera, ARTHUR THE KING segue Light, alla disperata ricerca di un'ultima possibilità di vincere, mentre convince uno sponsor a sostenere lui e una squadra di atleti (Simu Liu, Nathalie Emmanuel e Ali Suliman) nell'Adventure Racing World, campionato nella Repubblica Dominicana. Mentre la squadra viene spinta ai limiti estremi della resistenza nella gara, Arthur ridefinisce il vero significato di vittoria, lealtà e amicizia.