The Strangers: Chapter 1: il trailer internazionale del film di Renny Harlin

News





07/03/2024 |

La Lionsgate presenta il trailer ufficiale in lingua originale di The Strangers: Chapter 1, la pellicola diretta da Renny Harlin e scritta da Alan R. Cohen ed Alan Freedland.



Protagonisti di questo horror movie sono Madelaine Petsch e Froy Gutierrez, affiancate nel cast da Rachel Shenton, Gabriel Basso, George Young e Richard Brake.



Il film uscirà negli USA il 17 maggio.



Vi lasciamo al trailer!



Sinossi:

Una giovane coppia attraversa il paese per ricominciare da capo; Purtroppo non hanno altra scelta che fermarsi in un Airbnb isolato nell'Oregon e sopravvivere a una notte di terrore contro tre sconosciuti mascherati.