Imaginary: rilasciata una nuova scena

08/03/2024 |

Per conoscere da vicino Imaginary, il film diretto da Jeff Wadlow, gustiamoci la nuova scena pubblicata dalla Eagle Pictures. Il film ha una sceneggiatura scritta da Greg Erb, Bryce McGuire e Jason Oremland.



Nel film recitano DeWanda Wise, Tom Payne, Taegan Burns, Pyper Braun, Veronica Falcon e Betty Buckley.



Sotto alla sinossi trovate la clip della pellicola che debutterà il 14 marzo nelle nostre sale.



Sinossi:

IMAGINARY esplora l’innocenza degli amici immaginari, ponendo una domanda inquietante: Sono davvero frutto dell'immaginazione dei bambini o c'è qualcosa di più terrificante e oscuro che si nasconde?

Quando Jessica (DeWanda Wise) torna a vivere con la sua famiglia nella casa dove è cresciuta, la figliastra Alice (Pyper Braun) avventurandosi in cantina, trova un orsacchiotto di peluche di nome Teddy.

Fin da subito sviluppa un inquietante attaccamento con lui, dapprima in modo giocoso e poi sempre più sinistro. Quando il comportamento di Alice diventa sempre più preoccupante, Jessica si rende conto che il tenero Teddy è molto più dell'orso di peluche che lei credeva.