Dutch & Razzlekhan: Chloe Grace Moretz reciterà nel film

Inizia a prendere forma il cast di Dutch & Razzlekhan, pellicola basata su una storia vera e che andrà in produzione la prossima estate diretta da Jon S. Baird. Nell'opera – come riportato da Deadline – reciteranno Chloe Grace Moretz, Lewis Pullman ed Ariana DeBose.



Logan Miller e Noah Miller hanno scritto la sceneggiatura con Andrew Lazar che si occuperà della produzione.



Basato sull'articolo di Business Insider del 2022 “The $4.5 Billion Question” di Rob Price e Becky Peterson, Dutch & Razzlekhan è la storia esplosiva e incredibilmente vera della rapina più costosa della storia, con Heather “Razzlekhan” Morgan (Moretz) e Ilya” L'olandese Lichtenstein (Pullman) — amanti, hipster e aspiranti rapper-imprenditori — al centro. Dopo aver rubato criptovalute per un valore di oltre 4 miliardi di dollari, la coppia millenaria è stata catturata dal Dipartimento di Giustizia e accusata di cospirazione per riciclare il bitcoin rubato nel febbraio 2022. La coppia è stata condannata l'anno successivo.



