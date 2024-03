The Accountant, il sequel si farà! Ben Affleck tornerà nel film

News





08/03/2024 |

Sono passati otto anni dall’uscita nelle sale di The Accountant, thriller movie di Gavin O’Connor e con Ben Affleck protagonista, e nelle ultime ore è arrivata la notizia che il film avrà un sequel. Il film sarà sviluppato da Amazon MGM Studios ed Artists Equity, la compagnia di Ben Affleck e Matt Damon, e vedrà Affleck tornare al centro della scena. Restando in tema cast, insieme all’attore ritroveremo, sempre dal primo film, Jon Bernthal, J.K. Simmons e Cynthia Addai-Robinson. A riportare la notizia è stato Deadline.



Nel progetto non poteva mancare anche la conferma del regista, con Gavin O’Connor pronto a posizionarsi dietro alla macchina da presa e a lavorare insieme allo sceneggiatore Bill Dubuque che ha curato lo script.



The Accountant ebbe un ottimo impatto al botteghino, incassando 155 milioni di dollari in tutto il mondo.



Questa la sua sinossi:

Un genio della matematica specializzato in contabilità per criminali viene coinvolto in un complotto quando viene chiamato ad analizzare una discrepanza nei conti di una società.