Laura Dern, Billy Crudup e Riley Keough nel cast del nuovo film di Noah Baumbach

08/03/2024 |

Si allarga il cast del nuovo film, ancora senza un titolo ufficiale, di Noah Baumbach. Nell’opera, che vede già George Clooney e Adam Sandler, reciteranno anche Laura Dern, Billy Crudup e Riley Keough. Per la Dern si tratta della seconda collaborazione con Baumbach dopo Storia di un Matrimonio.



Il film sarà diretto da Noah Baumbach che ha anche curato la sceneggiatura con Emily Mortimer. Della produzione del film se ne occuperanno Baumbach, Amy Pascal e David Heyman. A riportare la notizia è Deadline.



I dettagli della trama sono vaghi in questo momento, a parte il fatto che si tratta di un film di formazione divertente ed emozionante sugli adulti. Per Baumbach si tratta di una nuova collaborazione con Netflix, considerando le precedenti opere: The Meyerowitz Storie, tra l’altro con protagonista proprio Sandler, Storia di un Matrimonio ed il recente Rumore Bianco.



Per quanto riguarda Adam Sandler e George Clooney, per i due si tratta della prima collaborazione. Sandler ha recitato in questo ultimo anno in Non Sei Invitata al Mio Bar Mitzvah e in Murder Mystery 2 mentre Clooney ha fatto un’apparizione in The Flash nei panni di Batman ed ha diretto The Boys in the Boat.