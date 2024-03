Oscar 2024: il trionfo di Oppenheimer di Christopher Nolan

News





11/03/2024

Il Dolby Theatre di Los Angeles ha ospitato la 96esima edizione dell'attesissima notte degli Oscar 2024. E la kermesse cinematografica ha premiato Oppenheimer di Christopher Nolan con la bellezza di sette statuette tra le quali quella come Miglior Film, Miglior Regista e Miglior Attore Protagonista. Quattro statuette, invece, per Povere Creature! di Yorgos Lanthimos.

Non ce l'ha fatta, invece, Io Capitano di Matteo Garrone a strappare l'Oscar come Miglior Film Internazionale.

Questa la lista dei premi:

MIGLIOR FILM

Oppenheimer

MIGLIOR REGIA

Christophen Nolan — Oppenheimer

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Cillian Murphy — Oppenheimer

MIGLIOR ATTRICE

Emma Stone — Povere creature!

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Robert Downey Jr. — Oppenheimer

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Da’VineJoy Randolph — The Holdovers

MIGLIOR FILM STRANIERO

La Zona d'interesse (Regno Unito)

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Il ragazzo e l’airone - Hayao Miyazaki and Toshio Suzuki

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Anatomia di una caduta - Justine Triet and Arthur Harari

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

American Fiction” - Cord Jefferson

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Hoyte van Hoytema - Oppenheimer

MIGLIORE SCENOGRAFIA

James Price and Shona Heath; Set Decoration: Zsuzsa Mihalek - Povere Creature!

MIGLIOR MONTAGGIO

Jennifer Lame - Oppenheimer

MIGLIOR COLONNA SONORA

Ludwig Göransson - Oppenheimer

MIGLIOR CANZONE

What Was I Made For?, Billie Eilish and Finneas O’Connell - Barbie

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi and Tatsuji Nojima - Godzilla Minus One

MIGLIOR SONORO

Tarn Willers and Johnnie Burn - La Zona d'interesse

MIGLIORI COSTUMI

Holly Waddington - Povere Creature!

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston - Povere Creature!

MIGLIOR DOCUMENTARIO

20 Days in Mariupol - Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

The Last Repair Shop - Ben Proudfoot and Kris Bowers

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

La meravigliosa storia di Henry Sugar - Wes Anderson and Steven Rales

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D'ANIMAZIONE

WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko - Dave Mullins and Brad Booker