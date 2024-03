Super Mario Bros.: presto in lavorazione un nuovo film

News





11/03/2024 |

Chris Meledandri della Illumination e la Nintendo faranno squadra per realizzare una nuova pellicola dedicata al famoso videogioco Super Mario Bros.. Il progetto cinematografico ha anche una data di uscita, fissata per il 3 aprile 2006.



Il film, dalle prime informazioni arrivate, sarà diretto da Aaron Horvath e da Michael Jelenic che lavoreranno su una sceneggiatura scritta da Matthew Fogel. La Universal Pictures e la Nintendo co-finanzieranno la pellicola che sarà distribuita in tutto il mondo proprio dalla Universal.



La produzione del nuovo Super Mario Bros. è affidata a Meledandri e a Shigeru Miyamoto, direttore e membro della dirigenza Nintendo.



Ad oggi non è stata ancora svelata la trama.