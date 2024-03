Box Office Italia: Dune - Parte 2 sempre al comando

News





11/03/2024 |

Dopo due settimane è ancora Dune - Parte 2 a dominare il botteghino italiano: il film diretto da Denis Villeneuve ha incassato 2.111.247 euro, superando i sei milioni complessivi. Alle sue spalle ha esordito invece Un Altro Ferragosto di Paolo Virzì che ha incassato 846.198 euro facendo scivolare al terzo posto La Zona d'Interesse di Jonathan Glazer, film che ha portato via 693.428 euro. Dalla terza alla quarta posizione troviamo Bob Marley - One Love di Reinaldo Marcus Green (327.258 euro) mentre al quinto posto ecco spuntare La Sala Professori di Ilker Çatak, il cui incasso è stato pari a 317.200 euro. Chiudiamo con il sesto posto dove si colloca Emma e il Giaguaro Nero di Gilles de Maistro che in questo fine settimana ha portato via 315.242 euro.