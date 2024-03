Box Office USA: Kung Fu Panda 4 prende la prima posizione

News





11/03/2024 |

È durato solo una settimana il dominio di Dune - Parte 2 al botteghino americano. La pellicola di Denis Villeneuve, che ha incassato 46.000.000 dollari, è stata spedita in seconda posizione da Kung Fu Panda 4 di Mike Mitchell che ha preso il primo posto (58.300.000 dollari). Due new entry hanno invece trovato spazio al terzo e al quarto posto: stiamo parlando di Imaginary, horror movie di Jeff Wladow, (10.000.000 dollari) e di Cabrini, drama movie di Alejandro Monteverde il cui incasso è stato pari a 7.565.038 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove troviamo Bob Marley: One Love, biopic diretto da Reinaldo Marcus Green (4.060.000 dollari) e Ordinary Angels di Jon Gunn (2.030.000 dollari).