E la Festa Continua!: il trailer italiano del film di Robert Guédiguian

12/03/2024 |

Tramite la Lucky Red vi presentiamo il trailer italiano di E la Festa Continua! la commedia francese diretta da Robert Guédiguian. Il regista, per questo film, ha lavorato con un cast principale che comprende Arianne Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark, Robinson Stévenin, Gérard Meylan, Grégoire Leprince-Ringuet ed Alice Da Luz Gomez.



La Lucky Red porterà la pellicola nelle sale dal prossimo 11 aprile.



Sinossi:

Rosa è il cuore e l’anima del quartiere popolare nella vecchia Marsiglia. Divide la sua energia strabordante tra la sua famiglia numerosa e unita, il suo lavoro da infermiera e il suo impegno politico a favore dei più svantaggiati. Ma quando si avvicina alla pensione, le sue illusioni cominciano a vacillare. Sostenuta dalla vitalità dei suoi cari e dall’incontro con Henri, si rende conto che non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni, sia politici che personali. Una produzione Agat Films in coproduzione con BibiFilm e France 3 Cinéma