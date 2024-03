The Batman: ecco la nuova data di uscita del sequel

News

13/03/2024 |

Come sappiamo il successo ottenuto da The Batman ha spinto la Warner Bros. Pictures, alle prese con la valorizzazione del suo universo legato alla DC Comics, a voler realizzare il secondo film. E sotto questo aspetto, dopo l’attesa legata agli aggiornamenti sul suo sviluppo, ecco arrivare la notizia che il film non farà più il suo debutto nelle sale ad ottobre 2025. La Warner ha infatti deciso di posticipare l’arrivo nei cinema dell’opera che debutterà il 2 ottobre 2026, quindi ben dodici mesi dopo.



Il cambiamento in questione è avvenuto a seguito di una rivisitazione del calendario cinematografico della compagnia che ha fissato al 3 ottobre 2025 l’uscita di The Bride, film di Maggie Gyllenhaal. In ottica di slot occupati, il 21 marzo 2025 uscirà invece Alto Knights, inizialmente previsto per il 15 novembre 2024.



Il regista Matt Reeves è stato confermato dalla Warner dietro la macchina da presa dopo il successo ottenuto dalla prima pellicola che presentava (e presenterà ancora) Robert Pattinson come difensore di Gotham City. Un Batman diverso, rispetto a quelli visti in passato, quello portato sul grande schermo dall’ex star di Twilight che ha fornito un’interpretazione molto interessante del personaggio.