Salem's Lot: annunciata l'uscita del film di Gary Duberman

13/03/2024 |

Salem’s Lot, l’adattamento del romanzo del 1975 di Stephen King uscito in Italia con il titolo Le Notti di Salem, ha una data di uscita ed una grossa novità: la pellicola non arriverà nei cinema ma – come annunciato dalla New Line Cinema – sbarcherà sulla piattaforma streaming Max nel corso del 2024.



Da anni si attende l’arrivo di questo progetto che sarebbe dovuto uscire nel 2022 ma il tutto era stato posticipato – a causa del Covid – alla Primavera del 2023. Successivamente il film è stato tolto dal calendario ed ora ha trovato una nuova sistemazione.



Il progetto è scritto e diretto da Gary Duberman che sarà anche il produttore esecutivo con James Wan e Michael Clear della Atomic Monster e con Roy Lee della Vertigo e Mark Wolper.



La trama del romanzo racconta di Ben Mears, scrittore di successo che, dopo 25 anni, torna nella sua città: Jerusalem's Lot. A distanza di tanti anni dal suo ritorno, però, quello che lo attenderà sarà un qualcosa di inaspettato: gli abitanti sono diventati dei vampiri. Al momento non sono state rilasciate informazioni riguardanti il cast.