The Man With The Bag: Arnold Schwarzenegger protagonista di questa commedia per famiglie

13/03/2024 |

Arnold Schwarzenegger è entrato a far parte del cast di The Man With The Bag, la pellicola per famiglie che lo vedrà recitare accanto ad Alan Ritchson. La notizia è stata riportata da Deadline.

Per l’attore si tratta di un ritorno sulle scene dopo Kung Fury 2, pellicola uscita nel 2019.



La regia di The Man With The Bag è stata affidata ad Adam Shankman che lavorerà su una sceneggiatura curata da Allan Rice. Il film verrà sviluppato da Amazon MGM Studios.



Questa la trama della pellicola: “Quando la borsa magica di Babbo Natale viene rubata, lui ricorre alla sua lista dei cattivi per trovare Vance, un ex ladro, che lo aiuti a riprenderla. Insieme a sua figlia, a Babbo Natale e ad un gruppo di elfi disadattati, Vance dovrà portare a termine la più grande rapina della sua vita per salvare il Natale”.



I produttori sono Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo e Alan Ritchson.