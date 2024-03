Cattiverie a Domicilio: il trailer italiano del film di Thea Sharrock

News





14/03/2024 |

La BimFilm, tra poco più di un mese, porterà nelle sale Cattiverie a Domicilio, la pellicola di Thea Sharrock basata su una storia vera della quale oggi vi mostriamo il trailer italiano. Per questa sua opera la regista ha diretto un cast principale che comprende Olivia Colman, Jessie Buckley, Anjana Vasan, Timothy Spall, Malachi Kirby.



La BimFilm e la Lucky porteranno il film nelle nostre sale a partire dal prossimo 18 aprile.



Sinossi:

1922. Una cittadina affacciata sulla costa meridionale dell’Inghilterra è teatro di un farsesco e a tratti sinistro scandalo. Basato su una bizzarra storia vera, CATTIVERIE A DOMICILIO segue le vicende di due vicine di casa: Edith Swan (Olivia Colman), originaria del posto e profondamente conservatrice, e Rose Gooding (Jessie Buckley) turbolenta immigrata irlandese. Quando Edith e altre sue concittadine iniziano a ricevere lettere oscene piene di scabrosità involontariamente esilaranti, i sospetti ricadono sulla sboccata Rose che viene accusata del reato. Le lettere anonime scatenano una protesta a livello nazionale che scaturisce in un processo. Quando però le donne – guidate dalla poliziotta Gladys Moss (Anjana Vasan) – decidono di indagare sul crimine, iniziano a sospettare che manchi qualche tassello e che in fin dei conti Rose potrebbe non essere colpevole.