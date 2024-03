The Bikeriders: online il secondo trailer italiano

News





14/03/2024 |

La Universal Pictures ha rilasciato il trailer italiano di The Bikeriders, drama movie di Jeff Nichols (Midnight Special - Fuga nella Notte). Il regista per questo suo ritorno su un set cinematografico ha diretto un cast di livello composto da Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Faist, Norman Reedus.



La sceneggiatura è stata curata dallo stesso Nichols.



The Bikeriders arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 19 giugno.



Sinossi:

The Bikeriders, interpretato da Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy e Norman Reedus, racconta la storia di un club di motociclisti del Midwest, i Vandals, e le vite dei suoi membri. Nell’arco di dieci anni il club, da luogo di ritrovo per gli outsider locali si trasforma in una gang losca e pericolosa che influenza e minaccia lo stile di vita unico del gruppo originario.