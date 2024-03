Kung Fu Panda: Fabio Volo racconta la storia del film

News





14/03/2024 |

Poco meno di un mese fa è stato rilasciato il secondo trailer ufficiale del quarto capitolo di Kung Fu Panda e la compagnia ha pubblicato nelle ultime ore una clip dove Fabio Volo ci racconta la storia della saga.

A distanza di otto anni dall’ultima apparizione nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il mitico Po, il panda maestro di arti marziali, tornerà alla ribalta con il nuovo, atteso film diretto da Mike Mitchell e prodotto da Rebecca Huntley. La co-regista è Stephanie Ma Stine.



Il cast originale vede Jack Black nel ruolo di Po, il Premio Oscar Viola Davis in quello di Chameleon, Awkwafina nella parte di Zhen, Dustin Hoffman, vincitore del premio Oscar®, nel ruolo del maestro di kung fu Shifu, James Hong nel ruolo del padre adottivo di Po, Mr. Ping; Bryan Cranston, candidato al premio Oscar®, nel ruolo del padre naturale di Po, Li, e Ian McShane, candidato al premio Emmy®, nel ruolo di Tai Lung, ex allievo e acerrimo nemico di Shifu. Il vincitore dell'Oscar® Ke Huy Quan si unisce all'ensemble nel ruolo di un nuovo personaggio, Han, il leader del Covo dei Ladri.



Nel 2008, il primo capitolo del franchise, Kung Fu Panda, nominato agli Oscar®, è diventato il film d'animazione originale di maggior incasso della DreamWorks Animation e ha dato il via a un franchise che ha guadagnato più di 1,8 miliardi di dollari al box office mondiale.



L'uscita di Kung Fu Panda 4 è prevista per il 21 marzo.



Sinossi:

Quest'anno, per la prima volta dopo quasi dieci anni, l'icona della commedia Jack Black torna a vestire i panni di Po, il maestro di kung fu più improbabile del mondo, con un nuovo esilarante e divertentissimo capitolo dell'amato franchise della DreamWorks Animation: Kung Fu Panda 4. Dopo aver sfidato la morte in tre incredibili avventure sconfiggendo nemici di fama mondiale con il suo straordinario coraggio e le sue pazzesche abilità nelle arti marziali, Po, il Guerriero Dragone (Jack Black, candidato ai Golden Globe), è chiamato dal destino a... darci un taglio. Gli viene infatti affidato il compito di diventare il capo spirituale della Valle della Pace.

Questo comporta però un paio di problemi evidenti. In primo luogo, Po ne sa di leadership spirituale tanto quanto di paleodieta e, in secondo luogo, deve cercare e addestrare al più presto un nuovo Guerriero Dragone prima di poter assumere la sua nuova e prestigiosa posizione. Come se non bastasse, di recente è stata avvistata una malvagia e potente maga, Chameleon (il premio Oscar® Viola Davis), una piccola lucertola in grado di trasformarsi in qualsiasi creatura, grande o piccola che sia. Chameleon ha messo gli occhi sul Bastone della Saggezza di Po, che le darebbe il potere di risvegliare dal regno degli spiriti tutti i cattivi che Po ha sconfitto.

Po ha quindi bisogno di aiuto. Lo troverà (più o meno?) nella ladra Zhen (Awkwafina, vincitrice di un Golden Globe), una volpe corsara che fa davvero impazzire Po, ma le cui abilità si riveleranno preziose. Nel tentativo di proteggere la Valle della Pace dagli artigli rettiliani di Chameleon, questa strana coppia comica dovrà unire le proprie forze. Nel frattempo, Po scoprirà che gli eroi si possono trovare nei luoghi più inaspettati.