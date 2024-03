Miles Teller ed Elizabeth Olsen reciteranno insieme nel film Eternity

News





15/03/2024 |

Eternity, il progetto cinematografico del regista David Freyne, vedrà al centro della scena Miles Teller ed Elizabeth Olsen. I due attori, dunque, reciteranno all’interno del film e lo faranno con Callum Turner. Come raccontato da Deadline, Eternity sarà sviluppato dalla A24 e dalla Star Thrower Entertainment. Teller e la Olsen, inoltre, saranno i produttori esecutivi.



La A24 finanzierà e produrrà la pellicola con i produttori candidati all’Oscar Trevor White e Tim White tramite la loro Star Thrower Entertainment che ha già prodotto in passato The Post e King Richard.



Pat Cunnane ha curato la sceneggiatura e i dettagli relativi alla trama non sono stati svelati. Quello che sappiamo è che si tratta di una commedia romantica dove ognuno decidere di spendere la propria vita con chi vuole.