With Love: annunciata la data di uscita del film con Ke Huy Quan

15/03/2024

La Universal Pictures ha annunciato la data di uscita di With Love, la pellicola che vede protagonista la star di Everything Everywhere All at Once, Ke Huy Quan. La compagnia ha fissato per il 7 febbraio 2025 l’uscita nelle sale del film.



I dettagli di With Love non sono stati svelati dalla produzione: la pellicola sarà diretta da Jonathan Eusebio, stunt coordinator pronto al suo debutto dietro alla macchina da presa.



Ke Huy Quan, che da giovane ha avuto il ruolo di Shorty nel famoso franchise Indiana Jones con Harrison Ford protagonista, ha vinto nel 2023 il Premio Oscar come Miglior Attore Non Protagonista proprio per la sua interpretazione all’interno di Everything Everywhere All at Once.



Kelly McCormick, David Leitch e Guy Danella della 87North produrranno With Love. La sceneggiatura è stata curata da Josh Stoddard, Luke Passmore e Matthew Murray.



La trama non è stata ancora rivelata.