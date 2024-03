Box Office Italia: è sempre Dune - Parte 2 a dominare al botteghino

News





18/03/2024 |

Da tre settimane a dominare la classifica box office italiana è Dune - Parte 2. Anche in questo week-end di marzo appena passato, il film diretto da Denis Villeneuve ha ha continuato la sua marcia in prima posizione incassando 1.020.447 euro, superando gli otto milioni complessivi. Ha guadagnato una posizione, passando al secondo posto, La Zona d'Interesse di Jonathan Glazer che ha portato via 605.596 euro, una cifra di poco più alta rispetto a Race for Glory - Audi VS. Lancia: l'opera di Stefano Mordini ha debuttato in terza posizione incassando 561.695 euro. Dal secondo al quarto posto è invece scivolato Un Altro Ferragosto di Paolo Virzì, il cui incasso è stato pari a 394.249 euro, mentre al quinto posto ha esordito Kung Fu Panda 4 di Mike Mitchell e Stephanie Stine. Chiudiamo con la sesta posizione dove si colloca Imaginary di Jeff Wadlow.