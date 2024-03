Box Office USA: Kung Fu Panda 4 sempre al primo posto

News





18/03/2024

È sempre Kung Fu Panda 4 di Mike Mitchell a guardare tutti dall'alto verso il basso in questa nuova settimana cinematografica americana. Il nuovo capitolo del franchise ha incassato 30.000.000 dollari (una cifra che gli ha permesso di superare quota 100 milioni) ed ha superato di pochissimo Dune - Parte 2: l'opera di Denis Villeneuve è rimasta al secondo posto incassando 29.100.000 dollari. A completare il podio ci ha pensato Arthur The King di Simon Cellan Jones che ha incassato 7.500.000 dollari, togliendo il posto ad Imaginary, horror movie di Jeff Wladow, ora in quarta posizione dove aver portato via 5.600.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove trovano spazio Cabrini, drama movie di Alejandro Monteverde (2.814.183 dollari) e Love Lies Bleeding di Rose Glass che al debutto in tutte le sale ha incassato 2.485.650 dollari.