Gloria! dall'11 aprile nelle sale: in rete il trailer

18/03/2024 |

Tramite la 01Distribution ecco il nuovo trailer di Gloria! film d’esordio di Margherita Vicario, selezionato in concorso al 74° Festival Internazionale del Cinema di Berlino.



La regista, per questa sua opera prima, ha diretto un cast che comprende Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio, Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea, Jasmin Mattei.



Gloria! debutterà il prossimo 11 aprile.



Sinossi:

Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700, Gloria! racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna. Pop!