Scoop: il film dedicato alla famosa intervista della BBC al Principe Andrea

18/03/2024 |

Netflix ha pubblicato in rete il primo trailer di Scoop. Il film è tratto da una storia vera e, come racconta il titolo è legato ad una storia giornalistica, quella portata avanti da Emily Maitlis, giornalista della BBC, autrice dell'intervista al Principe Andrea: argomento, il rapporto con Jeffrey Epstein, l'imprenditore statunitense arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni.



Nei panni dei due protagonisti troviamo Gillian Anderson e Rufus Sewell, diretti da Philip Martin. A completare il cast principale di Scoop troviamo Billie Piper, Keeley Hawes, Romola Garai, Richard Goulding e Aoife Hinds.



La sceneggiatura è stata curata da Peter Moffat.



Scoop è prodotto da Hilary Salmon e Radford Neville e sbarcherà sulla piattaforma dal 5 aprile.