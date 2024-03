Rebel Moon  Parte 2: La Sfregiatrice: online il trailer italiano!

News





19/03/2024 |

Con Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice il regista Zack Snyder dà seguito al suo progetto cinematografico che ha debuttato lo scorso anno. E in questo sequel Sofia Boutella torna nella parte di Kora in un’avventura per la sopravvivenza.



Il cast è ricco di nomi importanti: Charlie Hunnam, Cary Elwes, Jena Malone, Michiel Huisman, Ed Skrein, Djimon Hounsou, Corey Stoll, Stuart Martin, Bae Doo-na.



Snyder ha curato la sceneggiatura con Shay Hatten e Kurt Johnstad.



L’arrivo sulla piattaforma Netflix di Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice è previsto per il 19 aprile.



Vi lasciamo al trailer!



Sinossi:

REBEL MOON - PARTE 2: LA SFREGIATRICE continua l'epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti mentre si preparano a sacrificare tutto al fianco del coraggioso popolo di Veldt per difendere il villaggio dove una volta regnava la pace e ora diventato una nuova patria per coloro che hanno perso la propria nella lotta contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare le realtà dei loro passati, rivelando il vero motivo per cui lottano. Quando il Regno si abbatte con tutta la sua forza sulla nascente ribellione, si stringono legami indissolubili, emergono eroi e nascono leggende.