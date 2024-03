May December: Natalie Portman e Julianne Moore al centro della nuova scena

News





19/03/2024 |

La Lucky Red ha rilasciato una scena di May December, il film di Todd Haynes presentato in anteprima al Festival di Cannes e candidato agli Oscar 2024 per la miglior sceneggiatura originale.



Protagoniste della pellicola sono Natalie Portman e Julianne Moore, al centro anche della clip che oggi vi mostriamo. Il cast è completato dalla presenza di Charles Melton.



Sotto alla sinossi trovate la scena. May December uscirà il 21 marzo.



Sinossi:

Una famosa attrice è intenzionata a realizzare un film sulla storia vera di una coppia, la cui relazione clandestina aveva infiammato la stampa scandalistica e sconvolto gli Stati Uniti vent’anni prima. Per prepararsi al suo nuovo ruolo, entrerà nella loro vita rischiando di metterla in crisi. Todd Haynes porta sullo schermo uno scandalo americano, riuscendo ad essere allo stesso tempo divertente e affascinante.