Oh. What. Fun. Michelle Pfeiffer reciterà in questa nuova commedia

19/03/2024

Michelle Pfeiffer sarà la protagonista di una commedia per famiglie dal titolo Oh. What. Fun. L’attrice sarà diretta da Michael Showalter che ha già lavorato nel recente passato con Anne Hathaway per portare su Amazon Prime il film The Idea of You.



In questo film la Pfeiffer interpreta Claire Clauster, che organizza una speciale gita di Natale, ma la sua famiglia la dimentica nella confusione. Quando si rendono conto del loro errore, lei è scomparsa. Il loro Natale è in pericolo, ma Claire ha altri piani.



Showalter e Chandler Baker hanno curato la sceneggiatura, con il film che è basato su un racconto pubblicato da Amazon Original Storie.



Showalter, Jordana Mollick di Semi-Formal Productions, Berry Wels e Jane Rosenthal di Tribeca Productions e Kate Churchill sono i produttori.