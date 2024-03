The Room Next Door: nel film reciterà anche Alessandro Nivola

News





19/03/2024 |

Continua a prendere sempre più forma il cast di The Room Next Door, la prima pellicola in lingua inglese di Pedro Almodovar. È stato infatti annunciato che anche Alessandro Nivola avrà un ruolo nell'opera ma non è chiaro quale personaggio interpreterà.



Nivola reciterà accanto a Tilda Swinton e Julianne Moore. Inoltre nel film troveremo anche John Turturro. L'attore ha recentemente lavorato nel film Wildcat e in Lo Strangolatore di Boston.



The Room Next Door segna la seconda collaborazione tra Pedro Almodóvar e Tilda Swinton: i due avevano già collaborato per il cortometraggio The Human Voice. Per l'attrice è stato un 2023 ricco di impegni cinematografici: dal film Problemista, diretto da Julio Torres, passando per Asteroid City di Wes Anderson e The Killer di David Fincher. La Swinton ha anche completato ultimamente le riprese di The End del regista Joshua Oppenheimer.