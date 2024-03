Damaged: il trailer ufficiale del film con Samuel L. Jackson e Vincent Cassel

News





20/03/2024 |

La Lionsgate ha rilasciato il primo trailer internazionale di Damaged, thriller movie di Terry McDonough. Il regista ha lavorato con due pezzi da novanta del cinema ovvero Samuel L. Jackson e Vincent Cassel. Nel cast troviamo anche Gianni Capaldi, Laura Haddock, John Hannah, Kate Dickie e Brian McCardie.



La pellicola ha una sceneggiatura curata da Paul Aniello, Gianni Capaldi e Koji Steven Sakai.



Damaged uscirà il 12 aprile nelle sale e, nello stesso giorno, arriverà anche on demand e in digital.



Sinossi:

Come si cattura un mostro brillante? Quando un sadico assassino riemerge in Scozia, le autorità locali terrorizzate chiamano un detective della polizia di Chicago che aveva indagato su una follia omicida con lo stesso orribile schema cinque anni prima. Samuel L. Jackson e Vincent Cassel sono i protagonisti di questo thriller scioccante su due detective dal passato torturato che cercano di fermare uno spietato serial killer prima che reclami la sua prossima vittima.